Hannover. Ein Feuer in einem Triebkopf eines ICE hat im Hauptbahnhof Hannover für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei bemerkten Zeugen am Dienstagmittag Brandgeruch und alarmierten Streifenbeamte. Feuerwehrleute mit Atemschutz löschten den Brand, bei dem dichter Qualm aus einem Lüftungsgitter und einer Tür der Lokomotive quoll. Menschen wurden nach Angaben eines Sprechers nicht verletzt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. AFP/nd

Pamela Anderson analysiert die Gelbwesten in Frankreich und die Gewalt des globalen Kapitals

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!