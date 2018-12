Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Berlin. Schreiadler sind Deutschlands bedrohteste Adlerart und streng geschützt. Insgesamt brüten noch etwas mehr als 100 Paare verteilt auf die Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Doch die Schutzbemühungen hierzulande werden immer wieder durch illegale Abschüsse zunichte gemacht. Letztes bestätigtes Opfer ist das Adler-Männchen »Dieter«, das Anfang Oktober in Libanon von Wilderern getötet wurde. Ornithologen hatten den Adler vor mehr als neun Jahren in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Peilsender ausgestattet. Naturschützer gehen davon aus, dass jedes Jahr etwa 5000 Schreiadler in Libanon getötet werden. dpa/nd