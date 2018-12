Kaldenkirchen. Die Bundespolizei hat in Kaldenkirchen nahe der niederländischen Grenze sechs Menschen aus einem Güterzugcontainer geholt. Die Männer hätten in einer ersten Befragung angegeben, aus Afghanistan zu kommen, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien den Umständen entsprechend in einem »recht guten« Gesundheitszustand und nach einer Kontrolle aus dem Krankenhaus entlassen worden. dpa/nd