Islamabad. In Pakistan geht die Regierung gegen die Partei eines radikalislamischen Predigers vor, die hinter den Anfeindungen gegen die Christin Asia Bibi steht. Polizei und Sicherheitsdienste hätten mehr als 3000 Mitglieder und Funktionäre der Tehreek-e Labbaik Pakistan (TLP) festgenommen, sagte Informationsminister Fawad Chaudhry am Dienstag. TLP-Chef Khadim Rizvi und weitere Parteimitglieder seien wegen des Verdachts der Aufwiegelung zum Aufruhr angeklagt worden. dpa/nd

Pamela Anderson analysiert die Gelbwesten in Frankreich und die Gewalt des globalen Kapitals

