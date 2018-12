Nach dem Willen der Gesundheitsverwaltung sollen künftig auf allen Berliner Geburtsstationen sogenannte Babylotsen im Einsatz sein. Das Projekt solle nach einer erfolgreichen Modellphase ausgeweitet werden, teilte die Verwaltung in Berlin mit. Bei einer Auftaktveranstaltung am Dienstag will sie für das Kinderschutzprojekt werben. Die Idee dahinter: Krisen verhindern, bevor sie entstehen. Sozialarbeiterinnen informieren als Babylotsinnen Schwangere und ihre Partner über Hilfsmöglichkeiten nach der Geburt. Babylotsen gibt es bislang an sieben Berliner Kliniken. dpa/nd