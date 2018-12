Lima. Der ehemalige peruanische Präsident Alan García hat die Botschaft von Uruguay in Lima verlassen. Sein Antrag auf Asyl sei abgelehnt worden, teilte Uruguays Präsident Tabaré Vázquez am Montag in Montevideo mit. Der unter Korruptionsverdacht stehende García ließ anschließend mitteilen, er werde sich in seinem Haus aufhalten und den Ermittlern zur Verfügung stehen. Peru hatte aufgrund von Korruptionsermittlungen ein Ausreiseverbot gegen García verhängt. AFP/nd