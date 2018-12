Die USA waren im Mai aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran ausgestiegen und hatte neue Sanktionen verhängt. Die Finanz- und Handelsbeschränkungen traten zu August und November in Kraft. Ziel der USA ist es, iranische Ölexporte vollständig zu verhindern und das Land so auszuhungern. dpa/nd

Teheran. Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat mit einer Blockade der Öllieferungen im Persischen Golf gedroht, sollten die USA die iranischen Ölexporte zu blockieren versuchen. »Amerika sollte wissen, dass es nicht fähig ist, den Export des iranischen Öls zu verhindern«, sagte Ruhani am Dienstag bei einer Kundgebung in der Provinz Semnan. »Sollten sie es dennoch versuchen, wird kein Öl aus dem Persischen Golf exportiert werden.«

