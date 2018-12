»Das Internet ist für uns alle Neuland.« (Bundeskanzlerin Angela Merkel vor fünf Jahren) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Montag meldete sich die Bildungsgewerkschaft GEW zu Wort. »Bildung kann sich die Blockadehaltung einiger Bundesländer nicht leisten. Es ist jetzt endlich an der Zeit, eine historische Fehlentscheidung zu korrigieren«, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe in Frankfurt am Main. Es könne nicht sein, dass fünf Ministerpräsidenten die bereits ausgehandelte Bund-Länder-Vereinbarung zur Digitalisierung von Schulen kippen.

Die Angelegenheit ist politisch brisant und kompliziert zugleich - wie immer, wenn es um das Thema Föderalismus geht. Und beim Widerstand gegen den Digitalpakt handelt es sich nur vordergründig um egoistische Interessen einzelner Länder. Der Teufel steckt im Detail. Vergangene Woche hatte der Bundestag mit großer Mehrheit eine Grundgesetzänderung beschlossen, damit der Bund künftig selbst Geld in die Schulbildung stecken kann. Konkret geht es um das Aufweichen des Kooperationsverbotes, das Berlin seit 2006 untersagt, in ...