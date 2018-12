Der französische Soziologe Didier Eribon über das Verschwinden der Arbeiterklasse in der öffentlichen Debatte

Seit Mitte November kommt es auf Initiative der »Gelbwesten« in ganz Frankreich immer wieder zu Straßenblockaden und Demonstrationen. Die Bewegung lässt sich keinem politischen Lager, keiner Gewerkschaft oder keine Partei zuordnen. Ursprünglich richtete sie sich gegen zu hohe Spritpreise. Mittlerweile ist sie zu einer Protestbewegung gegen die Politik des französischen Präsidenten Macron geworden. Als Reaktion will die Regierung geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel nun für sechs Monate aussetzen.

Berlin. LINKEN-Chef Bernd Riexinger hält die durch Krawalle und Massenproteste bekannt gewordene französische »Gelbwesten«-Straßenbewegung angesichts ihrer Zusammensetzung für bedenklich. »Das Potenzial Ultrarechter in den Reihen der Bewegung ist besorgniserregend«, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. »In Deutschland wäre eine solche Verbrüderung linker und rechter Gesinnung nicht denkbar.« Grundsätzlich begrüße er aber die Proteste gegen den Neoliberalismus des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

