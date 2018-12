Libyen ist das Hauptdurchgangsland für Flüchtlinge aus afrikanischen Staaten, die über das Mittelmeer in die Europäische Union gelangen wollen. Von der libyschen Küste aus ist Italien nur etwa 300 Kilometer entfernt. Viele Flüchtlinge kommen jedoch bei der Überfahrt ums Leben. Menschenrechtsorganisation kritisieren zudem die katastrophale humanitärer Lage vieler Migranten in Libyen. AFP/nd

Sie erreichten am Montag den Strand der libyschen Küstenstadt Misrata. Dort wurden die dehydrierten und verwundeten Passagiere nach einer medizinischen Behandlung in ein Flüchtlingslager gebracht.

Tripolis. Bei einem Schiffsunglück im Mittelmeer sind nach Angaben von Überlebenden 15 Flüchtlinge ertrunken. Ihr Boot kenterte vor der Küste Libyens, wie der libysche Rote Halbmond am Dienstag unter Berufung auf überlebende Passagiere mitteilte. Zehn Insassen, unter ihnen zwei Frauen, konnten sich demnach nach elf Tagen im Meer ohne Essen und Trinken retten.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Rechtsextreme Partei Vox zieht mit einem zweistelligen Ergebnis in das Lokalparlament ein / Sozialdemokraten erleben Wahldebakel

Menschrechtler üben Kritik an geplantem Abschiebeflug nach Afghanistan

Zwölf Umweltschützer hatten Banner an Braunkohlemine angebracht

Oberste Wahlgericht in La Paz erlaubt Kandidatur um eine vierte Amtszeit

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!