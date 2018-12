Foto: Umbruch Bildarchiv

Am kommenden Wochenende feiert die Berliner Zeitschrift »Bürgerrechte & Polizei/CILIP« ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Konferenz an der Humboldt-Universität in Mitte. Angetreten, um die Lücke bei der Analyse der Entwicklung der Polizei und der Geheimdienste zu füllen, liefert CILIP seit 1978 fundierte Informationen zu polizeilichen Themen für eine kritische Leserschaft.

»Ein großer Teil der Autorinnen und Autoren und auch der Leserinnen und Leser kommen aus den sozialen Bewegungen«, erzählt Heiner Busch, Chefredakteur der Zeitschrift, im Gespräch mit dem »nd«. Diese soll nun auch einen Platz bei der Jubiläumskonferenz bekommen. »Im Grunde sind das ihre Themen.«

Rückblick: Die Siebzigerjahre in der Bundesrepublik Deutschland. Die Terrorismusdebatte um den sogenannten Deutschen Herbst ist im vollen Gange. Im Zuge dessen kommt es zu Reformen des Polizeiapparates. Vor dem Hintergrund der beginnenden Informationalisierung d...