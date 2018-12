»Berlin bleibt bezahlbar«, sagt das Vorstandsmitglied des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, Maren Kern. Der Verband stellte am Mittwoch seinen Marktmonitor 2018 vor. Der Bericht ist wichtig, weil im BBU 348 kommunale, genossenschaftlichen und private Wohnungsunternehmen zusammengeschlossenen sind. Insgesamt bewirtschaften diese Unternehmen 1,1 Millionen Wohnungen in der Region.

In der Tat bewegen sich die Bestands-, Neu- und Erstbezugsmieten bei den BBU-Unternehmen in Berlin deutlich unter den Durchschnittswerten der Branche. Bei Neuvermietungen liegen die BBU-Mieten zwischen 5,25 und 7,45 Euro pro Quadratmeter. Damit liegen sie 27 Prozent unterhalb des Marktdurchschnitts von 10,11 Euro in Berlin. Allerding...