Berlin. Volkswagen will im Jahr 2026 den letzten Produktstart mit Verbrennungsmotor beginnen, wie VW-Chefstratege Michael Jost am Dienstag mitteilte. Obwohl sich die gesamte Branche mittelfristig von Benzinern und Diesel trennen will, setzen die deutschen Autobauer zunächst trotz aller Debatten auf den Diesel. Für den Klimaschutz müsse der zuletzt stark gesunkene Diesel-Anteil an den Neuzulassungen wieder steigen, sagte Bernhard Mattes, der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, am Mittwoch. Verbrenner würden noch lange gebraucht. dpa/nd