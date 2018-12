Luxemburg. Die Landeskreditbank Baden-Württemberg hat wenig Chancen, sich der Aufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB) zu entziehen. Der zuständige Gutachter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg plädierte dafür, den Vorstoß der Bank abzuweisen. Sie wollte als kleine Förderbank ohne große Risiken der deutschen Aufsicht unterstellt werden, um Kosten zu sparen. Das Urteil wird in einigen Wochen erwartet. Banken im Euroraum mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro waren 2014 unter die Kontrolle der Bankenaufsicht bei der EZB gestellt worden. Die Bilanzsumme der L-Bank ist mehr als doppelt so hoch. dpa/nd