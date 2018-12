Nürnberg. Der Übergang zur Elektromobilität wird einer Studie zufolge langfristig rund 114 000 Jobs in Deutschland kosten. Vor allem im Fahrzeugbau würden mit 83 000 die meisten Arbeitsplätze wegfallen, geht aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Grund für den Jobschwund: Die Produktion von Verbrennungsmotoren sei arbeitsintensiver, Elektroantriebe seien weniger komplex. dpa/nd

