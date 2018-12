Es ist eine der umstrittensten Polizeipraktiken überhaupt, das sogenannte Racial Profiling. Meint: Polizisten entscheiden vor allem aufgrund des Aussehens eines Menschen darüber, ob sie ihn kontrollieren oder nicht.

Nach einer Anhörung in der Enquete-Kommission des Thüringer Landtags zum Rassismus ist zwar klar, dass es solche und ähnliche Fälle wohl auch im Freistaat gibt. Doch wie häufig sie vorkommen, ist noch immer ziemlich unklar. Was auch daran liegt, dass mehrere Polizeigewerkschafter am Dienstag in Erfurt wiederholt bestritten haben, dass es derartiges rassistisches Verhalten von Thüringer Polizisten gibt. Während Vertreter von Opferverbänden auf zahlreiche konkrete Beispiele dafür verwiesen. Nicht nur, sagt zum Beispiel Franz Zobel, der für die Opferberatungsorganisation ezra arbeitet, dass in den Beratungen von ezra Menschen immer wieder davon berichten, sie seien al...