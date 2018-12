Sprechen wir einmal über Mode. Was tragen Linke diesen Winter? Und welche Accessoires passen dazu? Klar: Die Jüngeren tragen asymmetrische Schiffchenfrisuren mit geöltem Islamistenbart (Herren). Oder sie tragen Locken- und Wuschelmähne bzw. Glatze (Damen). Was das Textile betrifft, ist das streng geschnittene sowjetrote Kostüm à la Wagenknecht im Kommen, gefertigt aus harten, unnachgiebigen Stoffen. Für Männer gilt, wie schon in der vorigen Saison, der Altkleidersammlung-Look (Jeans, Pulli, Latschen). Mutige kombinieren diesen freshen Style mit einem dezenten Thälmann- oder Ulbricht-Tattoo (Oberarm, Fußknöchel, Stirn) und dem dazu passenden Duft (»Passage d’Enfer«). Die Älteren tragen wie gehabt amorphe Blousons in den angesagten Trendfarben Rentnerbeige und Heimwerkerbraun (m/w/*), kombiniert mit schicken Herrenhandtaschen aus Lederimitat oder Dederon, die es bei Bedarf auch mit kleinen Applikationen (erhobener Zeigefinger) gibt. tbl