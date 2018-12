Bundesministerin Karliczek (m. l.) und Michael Müller (m.) auf Stippvisite im EUREF-Campus Foto: RubyImages/Florian Boillot

»Es ist eigentlich alles erfunden, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten.« Diesen Satz aus dem Mund von Reinhard Müller, Gründer und Vorstandsmitglied des EUREF-Campus in Schöneberg, hörte man beim Besuch von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag in verschiedenen Variationen. Die Politiker machten sich auf dem Campus ein Bild von neuesten Forschungen und ihrer Anwendung auf dem Areal. In dem eingangs erwähnten Satz schwingt mit, dass es an Politik und Wirtschaft liegt, die Energiewende auch umzusetzen.

Seit gut zehn Jahren wird auf der Fläche des Campus’ mit seinen rund fünf Hektar, die rund um das Gasometer in Schöneberg liegen, eine sogenannte Smart City für Arbeit, Forschen und Wohnen entwickelt. Maßgeblich beteiligt ist dabei der Architekt Reinhard Müller, der die Idee für einen ökologischen und innovativen Forschungsstandort in Berlin hatte. R...