Sankt Augustin. Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Sankt Augustin bei Bonn prüft die Polizei, ob auf der Suche nach Beweisen ein See abgepumpt werden soll. Das teilte Polizeisprecher Robert Scholten am Donnerstag in Bonn mit. Die Suche von Tauchern habe bislang keinen Erfolg gebracht. Die Leiche des Mädchens war am Sonntagabend in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose gefunden worden. Als tatverdächtig gilt ein dort lebender 19-Jähriger. dpa/nd