Foto: dpa/AP/Michel Euler

Pamela Anderson ist der neue Star der radikalen Linken. Dabei mutet das Staunen darüber, dass der Baywatch-Star klügere Gedanken über die Lage in Frankreich äußert, als der Großteil der deutschen Linken, wie eine Art invertierter Sexismus an. Was da gerade auf den Straßen ausgetragen wird, passt nicht zur klinisch reinen Vorstellung vom Fortschritt durch linke Analysen, soziale Reformen und parlamentarische Anträge. Da gehen Menschen auf die Straße, die das Gefühl haben, schon längst nicht mehr von den politischen und wirtschaftlichen Eliten gehört zu werden: der Krankenpfleger mit der Taxifahrerin, die Pendlerin aus den Pariser Vororten mit dem Niedriglöhner, der schon in der Mitte des Monats nicht weiß, wie er über die Runden kommen soll. Das ist rau, voller Wut, chaotisch, unkontrolliert – und es macht den Herrschenden Angst.

Da gibt es die Bilder der Gewalt, von Barrikaden und brennenden Autos, von Übergriffen auf Polizisten. Rechtsradikale haben sich unter die Protestierenden gemischt, Le Pen versucht die Proteste für sich zu vereinnahmen. In Deutschland feiert die »Junge Freiheit«, die sonst gegen die »G20-Randalierer« hetzt, die Aktionen. Und vor dem Brandenburger Tor demonstrieren Pegida und AfD gegen den Migrationspakt und drohen Merkel: »Gnade Dir Gott.«

Der Unterschied ist der ums Ganze: Während in Deutschland die Flüchtlingsunterkünfte zum Ziel werden, brennen in Frankreich die Zeichen der Macht, Luxusautos und Dior-Läden. Selbst vor dem Triumphbogen, dem »Altar des Vaterlandes«, macht die Welle des Zorns keinen Halt. Entlädt sich die Wut in Deutschland im rassistischen Ressentiment, so war der zündende Funke in Frankreich die unter dem Label des Klimaschutzes verkaufte Spritpreiserhöhung. Bereits im letzten Jahr hatte Macron den Mächtigen mit der Abschaffung der Reichensteuer ein Geschenk gemacht, die Erhöhung der Preise für Benzin und Diesel dagegen hätte als Verbrauchssteuer vor allem die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen getroffen. Macron hat sie jetzt ausgesetzt, um dem Protest die Spitze zu nehmen.

Dass das Erfolg hat, ist unwahrscheinlich. Längst hat der Aufruhr das gesamte Land ergriffen. Es ist eine soziale Revolte der Marginalisierten gegen eine Politik, die die Spaltungen immer weiter vertieft: zwischen Stadt und Land, arm und reich. Eliten und Prekariat. Macron, mit dem Versprechen angetreten, das Land zu einen, hat von Beginn an eine radikal neoliberale Agenda durchgesetzt. Er ist die Personifizierung der Verlogenheit von Fischer und Schröder in einer Person.

Oder um es mit Pamela Anderson zu sagen: »Die wahre Frage ist, ob die derzeitigen Proteste in etwas Konstruktives gedreht werden können. Was am Tag danach kommt und ob die Progressiven in Frankreich und auf der ganzen Welt Lösungen für den Aufbau gleichberechtigter und egalitärer Gesellschaften finden können.«