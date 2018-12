Was soll das sein

Frankfurt (Oder). Die Stadt Frankfurt (Oder) hat aus einem Förderprogramm für die kommunale Infrastruktur rund 5,59 Millionen Euro zugesagt bekommen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, ist die finanzielle Zuwendung für den geplanten Ersatzneubau des ehemaligen Haus II der Oberschule »Ulrich von Hutten« gedacht. Für die Baumaßnahmen sind Kosten in Höhe von insgesamt 6,62 Millionen Euro veranschlagt. Die Stadt Frankfurt (Oder) steuert 662 000 Euro als Eigenanteil bei. Das Förderprogramm, bei dem das Land Brandenburg Bundesmittel einsetze, sei für Sanierungen, Umbau oder Erweiterung von Schulen vorgesehen und nur ausnahmsweise auch für Ersatzneubauten, heißt es. Umso mehr freut sich Stadtentwicklungsdezernent Jörg Gleisenstein, dass es gelungen sei, das Land und die Landesinvestitionsbank davon zu überzeugen, dass ein Ersatzneubau an der Oberschule »Ulrich von Hutten« dringend notwendig sei. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im Oktober 2019 starten.

Aus dem Förderprogramm möchte die Stadt Frankfurt (Oder) auch Mittel für die Sanierung des Daches des Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasiums und der Turnhallen des städtischen Gymnasiums sowie der Grundschule am Botanischen Garten bekommen. Die Anträge sind gestellt. »Auch hier sind wir zuversichtlich, in Kürze Zuwendungsbescheide zu erhalten«, sagte Dezernent Gleisenstein. nd