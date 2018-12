Potsdam. Die Parlamente Brandenburgs und der Autonomen Republik Adscharien in Georgien wollen enger kooperieren. Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) und der Vorsitzende des Obersten Rates von Adscharien, Davit Gabaidze, unterzeichneten am Donnerstag in Potsdam eine entsprechende Vereinbarung. Es sollen Erfahrungen etwa im Petitionswesen, bei kommunalen Kliniken oder bei der elektronischen Kommunikation ausgetauscht werden. Der Landtag unterhält bereits seit mehr als 20 Jahren Kontakte nach Georgien. dpa/nd