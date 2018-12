Für Janosch Dahmen ist sein Beruf auch Berufung. Der gebürtige Berliner hat sich nach 15 Jahren entschieden, zurück in die Hauptstadt zu ziehen. »Ich bin aus echtem Patriotismus zurück in die Heimat gekommen, weil es mein absoluter Kindheitstraum war, hier für die Berliner Feuerwehr zu arbeiten«, sagt Dahmen. Zuvor hatte er Medizin studiert und eine Facharztausbildung absolviert. Zuletzt arbeitete er als Leiter eines Luftrettungszentrums im Ruhrgebiet. Jetzt also Oberarzt bei der Feuerwehr. So weit so gut - wenn sich sein Gehalt dadurch nicht so verschlechtert hätte. »Die Gehaltsunterschiede sind gravierend«, sagt Dahmen. Bei seiner neuen Tätigkeit bekommt er nur die Hälfte seines alten Gehalts.

Dabei haben Ärzt*innen wie Dahmen im sogenannten Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) wichtige und hoheitliche Aufgaben, die ihnen per Gesetz zugeschrieben sind. Claudia Kaufhold, Vorstandsmitglied im Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des ö...