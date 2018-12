Gelegenheitschirurgie bei Brustkrebs, immer noch zu wenig Zentralisierung bei der Implantation von Herzklappen und bei der Versorgung von Frühgeborenen - Beispiele wie diese stehen für das Klein-Klein in der deutschen Kliniklandschaft. Das heißt, das kleine Krankenhäuser weitermachen können, auch wenn sie sinnvolle Fallzahlen nicht erreichen - mit Folgen für die Patienten. Diese Defizite in der Versorgung zeigt der am Donnerstag in Berlin vorgestellte Qualitätsmonitor 2019 der AOK auf, in dem Kennzahlen der deutschen Krankenhäuser analysiert werden.

Geringe Fallzahlen erhöhen die Sterblichkeit der Patienten

Für Frühgeborene wurde die Zahl der notwendig zu versorgenden Fälle in einer entsprechend spezialisierten Einrichtung 2012 auf 14 pro Jahr festgelegt. Fachleute wie Rainer Rossi, Chefarzt der Kinderklinik bei Vivantes Berlin-Neukölln, halten diese Zahl für viel zu niedrig. Dafür spricht die im Vergleich mit skandinavischen Ländern ho...