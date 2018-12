Meng Wanzhou wurde in Vancouver festgenommen. Foto: dpa/AP/Huawei

Gerade erst hatten die USA und China einen »Waffenstillstand« vereinbart. Die Verhaftung von Meng Wanzhou könnte nun für neuen Zündstoff im Handelsstreit sorgen. Am Wochenende war die Finanzchefin und stellvertretende Vorsitzende des chinesischen Telekomunternehmens Huawei beim Wechseln ihres Flugzeugs in Vancouver auf Ersuchen der USA von kanadischen Behörden festgenommen worden. Die USA beschuldigen sie, Sanktionen gegen Iran missachtet zu haben und fordern ihre Auslieferung. Schnell hatte die chinesische Botschaft in Kanada reagiert, Mengs Festnahme bereits am Mittwoch ausdrücklich verurteilt und die U...