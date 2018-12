Foto: dpa/Arno Burgi

Wenn sich die CDU am Freitag und Samstag zu ihrem Parteitag in Hamburg trifft, wird es in vielen Reden um den Aufstieg der AfD gehen. Die Konservativen haben in den vergangenen Jahren und Monaten zahlreiche Unterstützer an die rechte Konkurrenz verloren. In wenigen Monaten könnte die CDU bei Wahlen sogar von der AfD überholt werden. Im Herbst nächsten Jahres stehen Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen an. Diese Länder sind allesamt Hochburgen der AfD. Nach Umfragen ist es sogar möglich, dass sie hier stärkste Kraft wird.

Das bringt die CDU in die Bredouille. Möglicherweise wird sie sich nämlich entscheiden müssen, ob sie mit der AfD im Osten zusammenarbeitet oder mit der Linkspartei eine Kooperation eingeht. Das Thema soll aus Sicht der CDU-Führung auf gar keinen Fall im Wahlkampf hochkochen. Deswegen liegt den Delegierten in Hamburg nun ein Antrag der Parteispitze vor, in dem es heißt, dass »die CDU Koalitionen un...