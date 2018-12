Unesco-Weltkulturerbe: das Schloss in Mir Foto: Carsten Heinke

Spielt ein Film in Paris oder London, sieht man in der Regel - wenn auch nur ganz kurz - die eine oder andere bekannte Sehenswürdigkeit wie den Eiffelturm oder die Tower Bridge durchs Bild huschen. Dann wissen alle Bescheid. Man war ja selber schon mal dort. Aber was weiß man als Mitteleuropäer von Minsk, Hauptstadt eines Landes in der Größe Großbritanniens, keine zwei Flugstunden von Berlin entfernt? Recht wenig. Wer dann noch Dokumentationen sieht, die sich bemühen, alles Äußere möglichst trist und hässlich erscheinen zu lassen, kommt eher nicht auf die Idee, sich diese spannende Metropole und das wunderschöne Land um sie herum einmal selber anzuschauen.

Kaputte Straßen und heruntergekommene Wohngebiete, wie sie etwa der schwedische Regisseur Staffan Julén in seinem gelungenen Dokumentarfilm »Lyubov - Love in Russian« (der in Minsk gedreht wurde und kürzlich bei »DOK Leipzig« zu sehen war) zeigt, gibt es auch in westlichen Lände...