Während die stationäre Marssonde »InSight« Ende November planmäßig auf dem Roten Planeten gelandet ist, ist der 2004 gelandete Rover »Opportunity« seit einem halben Jahr verstummt. Am 10. Juni kam die bislang letzte Nachricht des Roboters im Raumfahrtzentrum in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien an. Dann überzog ein gigantischer Staubsturm den Planeten. Seitdem: Stille.

Die Forscher der US-Raumfahrtagentur NASA geben nicht auf. Immer wieder schicken sie dem Roboter Nachrichten und warten dann auf A...