In Mitte haben Rettungskräfte erfolglos nach einem Menschen gesucht, der in der Spree untergegangen sein soll. Die Suchaktion an der Jannowitzbrücke am Sonntagmorgen wurde nach zwei Stunden eingestellt, teilte ein Sprecher mit. Ob es sich bei der verschollenen Person um einen Mann oder eine Frau handelt, war zunächst unklar. Nach dem Ende der Suchaktion patrouillierte weiterhin die Wasserpolizei. Laut Feuerwehr hatten Augenzeugen gegen 7 Uhr jemanden gesehen, der in der Spree schwamm. Nachdem der Augenkontakt abgebrochen war, verständigten sie die Einsatzkräfte. Zwei Taucher unternahmen mehrere Tauchgänge zwischen Jannowitzbrücke und Fischerinsel. Rund 30 Helfer und mehrere Boote waren an der Suche beteiligt. Die Rettungskräfte suchten auch die Ufer ab. »Die Suche ist schwierig, da die Spree einige Meter tief ist«, sagte der Sprecher. dpa/nd