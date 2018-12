Hennigsdorf. Die Ortsdurchfahrt in Hennigsdorf (Oberhavel) ist nach Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Mit der neuen Durchfahrt haben sich die Verkehrsverhältnisse sowie die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer verbessert, teilte das brandenburgische Infrastrukturministerium am Sonntag mit. Gehwege wurden angelegt, Kreuzungen ausgebaut, die Straßendecke und drei Ampelanlagen erneuert. Die Arbeiten hatten im September 2017 begonnen. Stadt und Land haben rund drei Millionen Euro investiert. dpa/nd

