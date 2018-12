Mannheim. Aus Sicht der Binnenschiffer hat das Niedrigwasser in diesem Jahr den Sanierungsstau bei den Wasserstraßen deutlich gemacht. »Die Verbesserung der Infrastruktur darf nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden, die Schifffahrt braucht mehr Wasser unter dem Kiel«, sagte Fabian Spieß vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Wenn die Verkehrswende hin zu dem nachhaltigen Verkehrsträger wirklich gewünscht sei, müssten Fahrrinnen vertieft, Schleusen instand gehalten und verlängert sowie Engpässe beseitigt werden. Die Schifffahrt habe als einziger Verkehrsträger noch freie Kapazitäten. Die niedrigen Pegelstände in Rhein, Elbe und Donau haben zu starken Einbußen beim Gütertransport geführt. dpa/nd

