Osnabrück. Steigende Mieten führen zu verstärktem Andrang bei den Tafeln in Deutschland. »Viele müssen sich mittlerweile fragen: Zahle ich meine Miete oder esse ich?«, sagte der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl in einem Zeitungsbericht. Besonders Rentner seien davon betroffen. Deren Anteil an den Tafel-Kunden habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Jeder dritte der derzeit rund 1,5 Millionen Tafel-Kunden sei zudem noch minderjährig. Bundesweit gibt es derzeit 940 Tafeln. Der Tafel-Chef rief die Politik zu mehr Anstrengungen im Kampf gegen Armut auf. »Wir fordern die Berufung eines Armutsbeauftragten durch die Bundesregierung sowie in allen 16 Landesregierungen.« AFP/nd