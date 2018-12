Viele wollen heute dabei gewesen sein, doch tatsächlich hatte sich damals nur eine Handvoll Zuschauer eingefunden. Um die 40 Leute sollen es gewesen sein, die anwesend waren beim ersten Auftritt der seinerzeit sehr unbekannten, sich recht nihilistisch gebärdenden Performancegruppe The Sex Pistols in Manchester, der am 4. Juni 1976 in der Lesser Free Trade Hall stattfand.

Den sogenannten Punkrock gab es offiziell noch nicht, zumindest nicht als popkulturelles Phänomen, das über die überschaubaren Kreise einer kleinen Boheme-Szene hinausreichte. Organisiert hatten den Auftritt der Sex Pistols zwei Jünglinge, der 24-jährige Howard Devoto und der 21-jährige Pete Shelley.

Beide hatten einige Wochen zuvor ihre eigene Band gegründet, die Buzzcocks, deren frühe Schallplatten, erschienen zwischen 1977 und 1979, heute wohl in jeder Liste zu finden sind, in der die einflussreichsten Alben der Popgeschichte aufgezählt werden. Das allerer...