Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) will mehr Auszubildenden ein Auslandspraktikum ermöglichen. Nur 5,3 Prozent eines Azubi-Jahrganges nutzen die Chance, Erfahrung in anderen Ländern zu sammeln. Der DIHK forderte die EU-Kommission auf, das Förderprogramm Erasmus-Plus nutzerfreundlicher zu gestalten. 2017 seien bundesweit 2345 Auslandspraktika ermöglicht worden. Das sei deutlich zu wenig, wenn man bedenkt, wie viele Studenten Auslandssemester nutzen. Agenturen/nd

Erkrankte Arbeitnehmer müssen sich ihre Arbeitsunfähigkeit lückenlos bescheinigen lassen, um ihren Anspruch auf Zahlung von Krankengeld zu bewahren. Dazu reicht ein telefonischer Kontakt mit dem Arzt nicht aus. Darauf verweist der Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbundes und bezieht sich auf ein Urteil des Sozialgerichts Dortmund. Eine Frau hatte nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus am 22. Dezember mit ihrer Hausarztpraxis telefoniert. Die Praxis war bis zum 26. Dezember geschlossen und bescheinigte die Arbeitsunfähigkeit am 27. Dezember rückwirkend. Die Krankenkasse zahlte aber nur bis zum 22. Dezember Krankengeld. Begründung: Die Arbeitsunfähigkeit sei nur bis dahin lückenlos nachgewiesen. Das ist rechtmäßig.

