Eberswalde. Mittels Sensoren wollen Studierende der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Daten zur Luftverschmutzung sammeln und in einer interaktiven Karte abbilden. Bürger der Stadt sind aufgerufen, sich bei diesem Projekt einzubringen, teilte die Hochschule am Montag mit. Die Bürger können »aktiv ihre Lebensqualität beeinflussen und beispielsweise auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen«, erläuterte Professor Thoralf Buller. Am 14. Dezember zwischen 15 und 19 Uhr findet im Erdgeschoss des Paul-Wunderlich-Hauses am Markt von Eberswalde der erste Mitmach-Workshop statt. Dabei werden Sensoren zusammengebaut. Die Messgeräte können dann mit nach Hause genommen werden. nd