Kamenz. Im Jahr 2017 sind in Sachsen die meisten Zwillinge seit 1990 geboren worden. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte, gab es 622 Zwillingsgeburten - 18 mehr als im Jahr davor. Dazu kamen dreimal Drillinge und einmal Vierlinge. Die Mütter von Mehrlingen seien im Schnitt 32,3 Jahre alt gewesen - und damit älter als die Mütter einzelner Kinder (30,9 Jahre). Insgesamt kamen 2017 in Sachsen 36 980 Kinder zur Welt. dpa/nd