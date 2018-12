Nürburg. Fans des 24-Stunden-Rennens und des Truck-Grand-Prix können auch künftig in die Eifel pilgern: Der Nürburgring und der ADAC als Veranstalter haben ihren Vertrag bis 2023 verlängert. Beide Seiten haben damit für elf Events die Weichen gestellt, teilte der Betreiber der Rennstrecke am Montag mit. Damit gebe es eine längerfristige Planungssicherheit. Bei den 24-Stunden-Rennen und dem Truck-Grand-Prix qualmen die Reifen wieder vom 20. bis 23. Juni beziehungsweise vom 19. bis 21. Juli 2019. dpa/nd

