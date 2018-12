Cottbus. Feuerwehrleute haben bei der Löschung eines Wohnungsbrandes in Cottbus eine Leiche entdeckt. Es wird vermutet, dass es sich um die 75 Jahre alte Mieterin handelt, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz am Montag mitteilte. Am Morgen hatte ein Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert, weil Rauch aus der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus drang. Es brannte ein Sofa. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Andere Wohnungen waren nicht betroffen. dpa/nd