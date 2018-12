Cottbus. In Cottbus sind sechs Einheimische und zwei Flüchtlinge aneinandergeraten. Am späten Freitagabend sei es in einer Straßenbahn zum Streit gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Aussteigen aus der Bahn seien weitere Flüchtlinge hinzu gekommen, die die Einheimischen mit Tritten und Schlägen angegriffen haben sollen. Drei Deutsche im Alter von 19, 21 und 22 Jahren sind nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Die Polizei nahm zwei Syrer im Alter von 20 und 21 Jahren als mutmaßliche Mittäter fest und setzte sie nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß. dpa/nd