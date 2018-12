Frankfurt (Oder). Die im Jahr 2016 bei einem Autounfall beschädigte Plastik »Kranichgruppe« von Peter Fritzsche ist wieder auf dem Hansaplatz von Frankfurt (Oder) aufgestellt worden. Repariert wurde sie durch die Bildgießerei Seiler, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Für den Sockel sorgte die Steinmetzfirma Dirk Knösel. Die Plastik entstand in den 1970er Jahren als Auftragswerk und war eine von drei Tierplastiken, die zur künstlerischen Gestaltung in Frankfurt-Nord gedacht waren. nd