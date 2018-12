Wiesbaden. Trotz internationaler Handelskonflikte haben die Geschäfte deutscher Exportunternehmen im Oktober deutlich an Schwung gewonnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden Waren im Wert von 117,2 Milliarden Euro ausgeführt. Das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Importe legten um 11,3 Prozent auf 98,9 Milliarden Euro zu. In den ersten zehn Monaten stiegen die Ausfuhren von Waren »Made in Germany« um 4,1 Prozent auf 1105,3 Milliarden Euro. Die Importe kletterten um 6,6 Prozent auf 912,8 Milliarden Euro. Der Außenhandelsverband BGA rechnete zuletzt für das Gesamtjahr mit einem Exportwachstum von 3,5 Prozent. Angesichts internationaler Handelskonflikte hatte er seine Prognose von ursprünglich fünf Prozent gesenkt. dpa/nd