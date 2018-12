Eriwan. Aus der vorgezogenen Parlamentswahl in Armenien ist das Bündnis des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan als Sieger hervorgegangen. Wie die zentrale Wahlkommission mitteilte, kam das von Paschinjans Partei Bürgervertrag angeführte Bündnis auf 70,43 Prozent der Stimmen. Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sprachen von einer fairen und freien Wahl. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission nur bei knapp 49 Prozent. AFP/nd

