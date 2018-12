Dass die deutsche Hauptstadt nicht automatisch auch die Hauptstadt des organisierten Verbrechens bundesweit ist, wurde am Montag in der Anhörung im Innenausschuss relativ schnell klar. Denn zumindest in der Zahl der gegen kriminelle Banden mit mafiaähnlichem Hintergrund im vergangenen Jahr eingeleiteten Ermittlungsverfahren liegt Berlin (mit 68) noch immer deutlich hinter Nordrhein-Westfalen (111) und Bayern (76). Legt man jedoch die entsprechenden Einwohnerzahlen bei der Betrachtung zugrunde, sieht die Sache schon anders aus. Und gemessen an den anderen deutschen Stadtstaaten Hamburg und Bremen steht es für das Land Berlin auch nicht zum Besten.

Die meisten der vor den Ausschussmitgliedern vorgetragenen Zahlen und Fakten wurden für das Jahr 2017 erhoben und stammen aus der Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA). Mit ihnen illustrierte Johannes Launhardt, Leitender Kriminaldirektor beim BKA, die spezifische Sicht der relevanten Bundesb...