Einen Tag vor dem internationalen Tag der Menschenrechte am Montag wurde der Hermannplatz in Berlin-Neukölln zu einem Ort des Gedenkens und der Trauer: Auf meterlangen Transparenten standen die Todesdaten, -ursachen und - sofern bekannt - Namen von Flüchtlingen, die auf dem Weg nach und in Europa ums Leben gekommen sind. Dutzende Menschen hatten sich versammelt, um ihrer zu gedenken und die tödliche Abschottungspolitik Europas anzuklagen. »Wir wollen zeigen, dass hinter jeder Zahl ein Mensch steht, ein Traum, eine Vision«, sagte Anja Tuckermann, die mit Kristina Milz mehr als 35 000 Tote recherchiert und in dem Buch »Todesursache: Flucht. Eine unvollständige Liste« veröffentlicht hat. »Niemand kann sagen: Wir haben davon nichts gewusst.«

Foto: Die Todesliste richtet sich auch »gegen das politisch erwünschte Vergessen«, meint Bernd Mesovic von Pro Asyl. »Menschen, die einen Platz zum Leben gebraucht hätten, wird so zumindest ein Platz der Trauer gegeben«, sagte er dem »nd«. Ihre Namen und Todesursachen stehen auch auf frankierten Postkarten, die von den Teilnehmer*innen erst verlesen und dann an Innenminister Horst Seehofer (CSU) verschickt wurden. »Damit diese ihn hoffentlich ein bisschen schlechter schlafen lassen«, so Marlene Ertlmaier von »borderline-europe«. Im Anschluss wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte symbolisch zu Grabe getragen. »Ohne das Recht auf Leben sind alle Menschenrechte bedeutungslos«, so Mesovic. mfr Foto: RubyImages/F. Boillot