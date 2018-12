Das in Deutschland entwickelte »Welttanzprogramm« gehört jetzt zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Das hätten die Kultusminister auf ihrer Konferenz entschieden, teilte das rheinland-pfälzische Kulturministerium am Dienstag in Mainz mit. Das »Welttanzprogramm« wurde 1961 auf Initiative des Hamburger Tanzlehrers Gerd Hädrich ins Leben gerufen und enthielt ursprünglich elf Tänze (Blues, Foxtrott, Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, fünf lateinamerikanische Tänze und den »Beat«, der später vom Discofox ersetzt wurde). Außerdem wurden die Darßer Türen und die traditionellen Zeesboote in den vorpommerschen Bodden in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. dpa/nd