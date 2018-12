Peking. Chinas Autobranche rechnet im laufenden Jahr mit dem ersten Absatzrückgang seit fast drei Jahrzehnten. Die Zahl der verkauften Pkw dürfte um etwa drei Prozent auf rund 28 Millionen Stück sinken, sagte der Vizegeneralsekretär des Autoherstellerverbands CAAM, Shi Jianhua, am Dienstag. Den Angaben zufolge wäre dies der erste Rückgang in China seit dem Jahr 1990. Neben einem geringeren Wirtschaftswachstum bremst der Trend zu Car-Sharing-Diensten und online-gestützten Mitfahrdiensten in China die Nachfrage nach neuen Autos. dpa/nd