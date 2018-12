Vancouver. Die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekomriesen Huawei, Meng Wanzhou, hat mit umfassenden Zugeständnissen um ihre Freilassung gebeten: Sie sei bereit, ihren Pass abzugeben, eine elektronische Fessel zu tragen und umgerechnet knapp zehn Millionen Euro Kaution zu zahlen, sagte ihr Anwalt am Montag während einer Anhörung in Vancouver. Meng war am 1. Dezember festgenommen worden; die US-Justiz wirft ihr Verstoß gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung. China hat scharf gegen die Festnahme protestiert und am Montag die »unmenschliche« Behandlung Mengs angeprangert. AFP/nd