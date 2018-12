Gau-Bickelheim. Das Rotorblatt einer Windkraftanlage ist im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz aus noch ungeklärter Ursache auf ein Feld gestürzt. Bei dem Vorfall am Montag sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Das Rotorblatt war knapp 50 Meter lang und acht Meter breit. Zum Schaden lagen zunächst keine Angaben vor. dpa/nd