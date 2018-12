Halle/Saale. Neue Einblicke in Form und Größe der Burg Wettin (Saalekreis) hat eine archäologische Grabung erbracht. »Wir haben erstmals auf der Vorburg der Oberburg gegraben«, sagte Projektleiter Matthias Becker. »Das Areal war im Mittelalter kleiner als heute.« Ebenso sei das Gelände ursprünglich sehr viel steiler nach Süden abgefallen. Zudem kamen Reste einer Burgmauer aus dem 11. bis 12. Jahrhundert von 1,60 Meter Breite zutage. Die Grabungen begannen im Oktober im Vorfeld der Erweiterung des Wettiner Gymnasiums. dpa/nd

