Berlin. Nach dem Rückruf der Antibabypille »Trigoa« wegen falsch bedruckter Tablettenverpackungen bleibt die Zahl Frauen weiter unklar, die das Mittel einnehmen. An Apotheken und Großhandel seien bundesweit gut 2700 Packungen der betroffenen Chargen ausgeliefert worden, teilte die zuständige Berliner Aufsichtsbehörde, das Landesamt für Gesundheit und Soziales, mit. Den Rückruf habe der Hersteller Pfizer am 3. und 4. Dezember an Apotheken und Großhandel kommuniziert. Pfizer erklärte, man gehe davon aus, dass nur eine »geringe Anzahl« an Anwenderinnen abgegeben wurde. »Trigoa« ist ein Dreiphasenpräparat und seit vielen Jahren auf dem Markt. dpa/nd